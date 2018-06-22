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Fox: умер американский политобозреватель Чарльз Краутхаммер

Общество
22 июня, 2:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, июня. /ТАСС

Ему было 68 лет

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НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Американский политический обозреватель и комментатор, обладатель Пулитцеровской премии Чарльз Краутхаммер скончался в США на 69-м году жизни. Об этом сообщил в четверг телеканал Fox News.

Около двух недель назад Краутхаммер в распространенном заявлении заявил, что болеет раком. Он отметил, что, по прогнозам врачей, ему осталось жить всего лишь несколько недель.

Краутхаммер являлся одним из самых известных и уважаемых консервативных политических комментаторов в США. В последние годы он регулярно появлялся в эфире Fox News в качестве приглашенного аналитика.

Краутхаммер имел медицинское образование и специализировался в области психиатрии. Во время учебы на медицинском факультете Гарвардского университета в возрасте 22 лет он перенес перелом позвоночника в результате несчастного случая, после чего остался прикован к инвалидному креслу. В 1980-х годах начал карьеру политического комментатора.

В 1987 году Краутхаммер был удостоен Пулитцеровской премии за его колонку комментариев, публиковавшуюся в газете The Washington Post. Также являлся автором нескольких книг, которые становились бестселлерами в США.

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