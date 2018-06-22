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В селе на севере Камчатки по требованию прокуратуры продлили отопительный сезон

Общество
22 июня, 2:50 UTC+3

По данным ведомства, среднесуточная температура на территории села в течение пяти дней перед окончанием отопительного сезона составляла от +4,1°С до +7,8°С, что является нарушением нормативов

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ТАСС, 22 июня. По требованию прокуратуры в селе Усть-Хайрюзово на севере Камчатки продлили отопительный сезон, прекращенный в нарушение нормативов, сообщила пресс-служба ведомства.

"Проверка показала, что в течение пяти дней, предшествующих окончанию отопительного периода, на территории села среднесуточная температура воздуха составляла от +4,1°С до +7,8°С. После отключения теплоснабжения, 19 июня, среднесуточная температура зафиксирована на уровне +6,1°С. В четверг, 21 июня, по результатам проверки прокуратура внесла главе сельского поселения протест на незаконное постановление. <…> В результате принятых мер в тот же день, 21 июня, с 20 часов подача тепла в жилые дома, на социальные и иные объекты Усть-Хайрюзова возобновилась", - говорится в сообщении.

Прокуратура уточняет, что в соответствии с нормативами отопительный сезон должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха превышает 8°С.

В селе Усть-Хайрюзово Тигильского района Камчатки проживают около 1 тыс. человек. В населенном пункте работают больница со стационаром, детский сад, школа, почта, отделение банка и другие объекты социальной инфраструктуры.

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