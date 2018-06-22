Музей гражданской авиации планируют создать в Южно-Сахалинске к 2020 году

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 июня. /ТАСС/. АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" планирует открыть в 2020 году музей гражданской авиации в Южно-Сахалинске. Экспозиции разместятся в здании нового аэровокзала, строительство которого в настоящее время ведется в областном центре, сообщила ТАСС в пятницу руководитель пресс-центра аэропорта Марина Суетинова.

"Идея создания в Южно-Сахалинске музея гражданской авиации назревала давно. Но в действующем здании аэровокзала ее осуществить было невозможно, помещений не хватало. Сейчас эта возможность появилась, планируем, что экспозиции будут расположены в новом здании", - сказала Суетинова.

По ее словам, основная задача организаторов музея - воссоздать и сохранить историю гражданской авиации Сахалина и Курил. В разрабатываемой в настоящее время концепции музея найдут отражение современные достижения деятельности объединенного аэропортового комплекса Сахалина, авиакомпаний "Аврора" и "Авиашельф", сахалинского Центра ОВД и других партнеров, составляющих единую отраслевую семью.

Суетинова сообщила, что в настоящее время объявлен сбор экспонатов, которые составят основу будущего музея. "Просим всех сахалинцев поучаствовать в сборе экспонатов. Может быть, у кого-то есть старое письмо, фотографии, значок, элементы экипировки, документы, воспоминания. Мы собираем все, что можно собрать", - сказала она.

В дальнейшем, по ее словам, экспонаты разместят на стеллажах. В планах - покупка мультимедийного оборудования. По замыслу организаторов, в будущем музее будут проводиться обзорные и тематические экскурсии, мероприятия для молодежи, ветеранов, персонала предприятий гражданской авиации. Открытие музея запланировано на 2020 год.

О новом аэровокзале

Акционерное общество "Аэровокзал Южно‐Сахалинск" является резидентом территории опережающего социально-экономического развития "Горный воздух". Предприятие намерено построить в областном центре новый аэровокзальный комплекс пропускной способностью 800 пассажиров в час (550 человек в час на внутренних авиалиниях и 250 человек в час - на международных). Развитие аэровокзального комплекса будет включать в себя современное здание аэровокзала, многоуровневую парковку, гостиницу, устройство кольцевого пересечения на подъездной автодороге и круговой въезд на привокзальную площадь с организацией одностороннего движения.

Строительство нового здания аэровокзала в аэропорту Южно-Сахалинска будет завершено к началу 2020 года. Предварительная стоимость строительства составляет 6,8 млрд рублей.