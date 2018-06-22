Более 180 человек из ближнего зарубежья переселились в Приамурье в 2018 году

ТАСС, 22 июня. Более 180 граждан из стран ближнего зарубежья переселились за пять месяцев 2018 года в Амурскую область в рамках госпрограммы переселения соотечественников. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"В 2018 году в рамках реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Приамурье переселились 186 человек из Таджикистана, Армении, Украины и других стран. За весь период действия программы [с 2007 года] область приняла около 4,5 тыс. соотечественников, из них 495 - в прошлом году. Большинство переселенцев предпочитают жить в городах Благовещенск, Тында, Шимановск", - говорится в сообщении.

Амурская область является территорией приоритетного переселения, где для соотечественников предусмотрены максимальные меры поддержки. Так, переселенцам предоставляется выплата единовременного пособия на обустройство - 240 тыс. рублей на участника госпрограммы и по 120 тыс. рублей на каждого члена семьи. Также они получают компенсацию расходов на переезд и на уплату государственной пошлины за оформление документов. Кроме того, им предоставляется выплата пособия при отсутствии дохода от трудовой деятельности на срок до шести месяцев.

В рамках региональной программы переселения в качестве дополнительной меры социальной поддержки предусмотрена выплата единовременного пособия на обустройство - 10 тыс. рублей участнику госпрограммы и по 5 тыс. рублей на каждого члена семьи.