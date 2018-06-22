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В детских лагерях Приморья будут дежурить добровольные пожарные дружины

Общество
22 июня, 6:10 UTC+3

По данным властей, в регионе функционируют 545 детских лагерей

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ВЛАДИВОСТОК, 22 июня. /ТАСС/. Дежурство добровольных пожарных дружин организуют в детских лагерях Приморского края в рамках мер по повышению противопожарной безопасности летнего отдыха, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Приморского края.

"В пяти лагерях с круглосуточным пребыванием детей уже созданы добровольные пожарные команды, оснащенные мотопомпами. Люди обучены и готовы к действиям. Нет таких команд в двух учреждениях: "Золотая рыбка" в Тавричанке и "Волна" в поселке Девятый вал", - цитирует пресс-служба и.о. директора краевого учреждения по пожарной безопасности, ГОЧС Андрея Пронина.

По данным властей, сейчас в Приморье функционируют 545 детских лагерей, в которых отдыхают более 50 тыс. ребят. Все учреждения прошли проверки, в том числе на состояние пожарной безопасности.

Планируется, что в этом году в детских лагерях Приморского края смогут отдохнуть 192 180 детей и подростков. Родителям, покупающим путевки в лагерь, будут, как и в предыдущие годы, выплачивать компенсации из краевого бюджета. Размер выплаты составит 50% от стоимости путевки, но не более восьми или десяти тысяч рублей - в зависимости от достатка семьи.

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