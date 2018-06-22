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Власти Забайкалья отменят режим ЧС, введенный в апреле из-за лесных пожаров

Общество
22 июня, 6:46 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 22, июня. /ТАСС

Согласно данным краевого минприроды, в регионе действует один лесной пожар общей площадью 30 га

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ЧИТА, 22 июня. /ТАСС/. Власти Забайкальского края намерены с 23 июня отменить режим чрезвычайной ситуации, введенный в регионе 24 апреля из-за лесных пожаров. Проект соответствующего постановления опубликован в пятницу на официальном портале краевых властей.

"Отменить с 23 июня 2018 года в лесах Забайкальского края режим чрезвычайной ситуации, введенный постановлением губернатора от 24 апреля 2018 года", - говорится в документе.

По состоянию на утро пятницы, согласно данным регионального минприроды, в Забайкалье действует один лесной пожар общей площадью 30 га - в Тунгокоченском районе на севере края. Он возник из-за грозы и опасности для населенных пунктов и объектов экономики не представляет. Прогнозируемые затраты на борьбу с огнем превышают стоимость ущерба, который он может причинить, поэтому принято решение о приостановке работ по ликвидации возгорания.

Пожароопасный сезон в Забайкалье начался 24 марта - раньше, чем в прошлом году. Еще в апреле власти региона объявили режим чрезвычайной ситуации и ограничили пребывание людей в лесах.

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