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Черные копатели повредили Адрианов вал на севере Англии

Общество
22 июня, 8:22 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 22, июня. /ТАСС

Копатели проделали 50 отверстий в памятнике, они искали римские монеты и военные реликвии на участке стены с башней Брантон

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ЛОНДОН, 22 июня. /ТАСС/. Адрианов вал - один из крупнейших культурных памятников римской цивилизации на севере Англии, построенный в 122-128 годах для защиты Римской империи от набегов с севера пиктов и бригантов, поврежден черными копателями. Об этом сообщила организация Historic England, занимающаяся охраной исторического наследия Англии.

По ее данным, нелегалы с металлодетекторами проделали 50 отверстий во время поиска римских монет и военных реликвий на участке стены с башней Брантон, которая была построена солдатами 20-го римского легиона. По словам представителя Historic England, организация вместе с полицией пытается установить ответственных за эти деяния.

Он также указал "на нецелесообразность" таких мер по охране памятника, как установка видеокамер вдоль стены, протянувшейся на 117 км от Ирландского до Северного моря. На всем ее протяжении насчитывается 160 различных реликвий, в том числе фортификационные укрепления и сигнальные башни.

Эксперты призывают туристов, посещающих вал, информировать их о черных копателях, "наносящих ущерб общему культурному и историческому наследию". Как заявил инспектор по древним памятникам Historic England Майк Коллинз, речь идет "о небольшом числе людей, которые похищают артефакты, нарушают закон и грабят всех нас, лишая важнейших исторических реликвий".

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