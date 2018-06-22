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Дальневосточные омбудсмены выработают консолидированную позицию по пенсионной реформе

Общество
22 июня, 8:19 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 22, июня. /ТАСС

В координационном совете уполномоченных по правам человека в ДФО отметили, что решение о повышении пенсионного возраста должны принимать с учетом региональных особенностей северных территорий

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ЯКУТСК, 22 июня. /ТАСС/. Участники расширенного заседания координационного совета уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе, который проходит в Якутске в пятницу, выработают консолидированную и взвешенную позицию по пенсионной реформе, сообщил журналистам председатель совета Игорь Чесницкий.

"Участники расширенного заседания договорились по окончании совета обсудить тему повышения пенсионного возраста. Попытаемся выработать консолидированную и взвешенную позицию по этой сложнейшей проблеме. Уполномоченные по правам человека будут обязательно заниматься [этой проблемой]. Мы в стороне стоять не будем", - сказал Чесницкий.

По мнению председателя совета, решение о повышении пенсионного возраста должно приниматься с учетом общенациональных социологических исследований, а также .

"В частности, мы будем отстаивать интересы северян, в том числе из регионов Дальнего Востока. По данным статистики, убыль населения за 2016 год из северных территорий российских регионов составила около полумиллиона человек. Это катастрофическая убыль, поэтому важно принимать во внимание демографические показатели", - отметил омбудсмен.

Ранее правительство России внесло в Госдуму проект закона, которым предлагается постепенно повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, для женщин - до 63 лет. В понедельник Совет Госдумы направил проект закона для получения отзывов в регионы.

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