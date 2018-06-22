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Военные ЮВО передали родственникам останки погибшего в 1942 году красноармейца

Общество
22 июня, 9:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Всего в ходе поисковой операции военнослужащие нашли останки 14 бойцов Красной армии

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ТАСС, 22 июня. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) в ходе поисковой операции, проводившейся с 14 апреля по 20 июня, обнаружили в Ингушетии останки 14 красноармейцев. Останки одного из них удалось идентифицировать по жетону и передать родственникам в Чувашию, сообщили журналистам в ЮВО.

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Военнослужащие сводного поискового отряда выполняли поиски в районе поселка Старый Малгобек в рамках акции "Вахта памяти". Всего в поисках участвовали около 800 военнослужащих, которые посменно вели археологические раскопки на территории Ингушетии.

"За время акции военнослужащие соединения ЮВО обнаружили останки 14 красноармейцев, истлевшее обмундирование, сапоги, ботинки и другие элементы обмундирования и экипировки. Одного военнослужащего, который погиб 9 октября 1942 года в ходе Малгобекской оборонительной операции, удалось идентифицировать по личному жетону военнослужащего. Останки были переданы родственникам в Чувашию", - рассказали в ЮВО.

Героико-патриотическая акция "Вахта памяти" продлится до середины сентября.

С 1 по 28 сентября 1942 года в ходе битвы за Кавказ была проведена Моздок-Малгобекская операция, отражено наступление немецких войск и сорваны попытки их прорыва в нефтяные районы Кавказа.

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