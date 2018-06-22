СМИ: опиоидный кризис в США привел к росту числа детей, передаваемых под опеку государства

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Опиоидный кризис, разразившийся в Соединенных Штатах, привел к резкому увеличению числа детей, передаваемых от их родителей на попечение государства или в приемные семьи. Об этом со ссылкой на данные министерства здравоохранения и социальных служб США сообщила газета The Hill.

Согласно полученной изданием информации, за период с 2012 по 2016 год число детей в стране, вынужденно переданных на воспитание, возросло на 10%, хотя до 2010 года этот показатель неуклонно снижался. Указанный рост совпал с увеличением показателя смертности в США от различных наркотических препаратов, включая медицинские. В отдельных штатах, где опиоидный кризис проявился наиболее остро, число патронажных детей возросло на 15-30 и более процентов, что стало тяжелым бременем для местных социальных программ и служб.

"Огромное число детей сейчас поступает на попечение системы соцобеспечения из-за того, что их родители попали в зависимость от опиоидных средств", - заявила изданию Уэнди Тернер, исполнительный директор действующей в штате Огайо Ассоциации семейного обеспечения.

В штате Западная Вирджиния, пишет The Hill, численность находящихся на внешнем попечении детей увеличилось с 2014 года на 42%. В штате Массачусетс после рекордного снижения этого показателя 10 лет назад он подскочил на четверть и превысил там все прежние "пиковые нагрузки". В штате Огайо число переданных в чужие семьи детей увеличилось с 2015 года на 28%, на 30% их стало больше с 2014 года в штатах Алабама, Аляска, Калифорния, Айдахо, Индиана, Миннесота и Нью-Гэмпшир.

Опиоидный кризис

Опиоидный кризис, который специалисты считают одной из серьезнейших проблем системы здравоохранения США, берет свое начало в 1990-х годах. По данным Национального института США по проблемам злоупотребления наркотиками, в 2015 году опиоидами в стране "чрезмерно увлекались" более 2 млн человек. Согласно оценкам медицинского издания STAT, если не принять срочных мер, то от передозировки опиоидов в США в ближайшие 10 лет могут умереть около 500 тыс. человек.

Президент США Дональд Трамп в прошлом году распорядился создать комиссию по борьбе с опиоидным кризисом и 26 октября присвоил этой проблеме статус чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Это предполагает оказание помощи наркозависимым и борьбу с распространением наркотиков на черном рынке. Трамп тогда заявил, что годом ранее из-за передозировок в стране умерли не менее 64 тыс. человек, что превышает ежегодные людские потери в США от инцидентов с применением огнестрельного оружия и ДТП вместе взятых.

Опиоиды, обладающие структурным сходством с морфином, отличаются сильным анальгетическим и седативным эффектами. Они применяются в медицине в качестве обезболивающих, однако в большинстве случаев их употребление вызывает сильную зависимость.