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Полпред губернатора в Комсомольске уволился за день до скандала с клубничными грядками

Общество
22 июня, 10:34 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 22, июня. /ТАСС

Ранее в СМИ появилось видео, на котором джип с привязанным колесом несколько раз проезжается по клубничным грядкам местной жительницы

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ХАБАРОВСК, 22 июня. /ТАСС/. Бывший уполномоченный представитель губернатора Хабаровского края в Комсомольске-на-Амуре Константин Белинский уволился за день до инцидента с местной жительницей, клубничные грядки которой он якобы раздавил на своем джипе. Об этом ТАСС сообщили в пятницу правительстве Хабаровского края.

В местных СМИ ранее появилось видео, на котором видно, что джип с привязанным колесом несколько раз проезжается по клубничным грядкам, за рулем якобы был Белинский. Поводом к этому, как кутверждается, стал спор между местной жительницей и Белинским, который является арендодателем земли. Инцидент произошел 16 июня.

"Белинский Константин Павлович назначен на должность ведущего инспектора отдела общественного взаимодействия аппарата губернатора и правительства Хабаровского края - уполномоченного представителя губернатора Хабаровского края в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" 15 сентября 2017 года. Уволен по собственному желанию 15 июня 2018 года (приказ руководителя департамента по вопросам государственной службы и кадров губернатора Хабаровского края №263 от 15 июня 2018 года)", - сообщили в краевом правительстве.

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