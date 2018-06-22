Жители Сочи, туристы и болельщики ЧМ пришли к Вечному огню почтить память героев войны

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Сотни жителей Сочи, туристов и болельщиков чемпионата мира по футболу собрались в 09:00 мск в пятницу у мемориала Славы в Завокзальном микрорайоне, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны. Цветы и венки в День памяти и скорби к Вечному огню возложили городские власти, местные жители и гости из разных регионов России, передает корреспондент ТАСС.

"18700 сочинцев ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны. Из них 4,5 тыс. погибло. Для сравнения: население курорта в то время было около 70 тыс. человек. 17 жителей Сочи получили звание Героя Советского Союза, восемь из них - посмертно", - сказал глава Сочи Анатолий Пахомов.

С корзиной красных гвоздик, перевязанной черной лентой, пришли к памятнику болельщики из города-героя Мурманска. "В нашем родном городе в День памяти и скорби мы всегда участвуем в траурных мероприятиях. В 1985 году за выдающиеся заслуги в Великой Отечественной войне Мурманску присвоено звание город-герой. Но сегодня, в этот памятный день, мы находимся в Сочи, специально приехали на чемпионат мира по футболу, поэтому почтим память погибших в войне здесь, на берегу Черного моря", - сказал ТАСС капитан любительской команды по футболу из Мурманска Василий Шведов.

В 04:00 мск в День памяти и скорби у мемориала Славы состоялось традиционное шествие со свечами, в котором приняли участие более 100 человек, сообщил ТАСС заместитель начальника управления молодежной политики администрации Сочи Вахтанг Хикландзе.

По информации пресс-службы мэрии Сочи, для детей в пятницу будут организованы тематические программы во всех домах культуры и сельских клубах Сочи. Например, в библиотеке поселка Кудепста состоится интерактивная беседа у книжной полки "Мы помним" и видеопоказ фильма "Живая Память". О героях войны Краснодарского края расскажут в селе Хлебороб, о подвигах детей во время Великой Отечественной войны - в селах Шиловка и Орел-Изумруд. Памятные мероприятия пройдут во всех районах курорта.