Чубайс открыл в Ростове первый центр ядерной медицины для диагностики онкологии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июня. /ТАСС/. Первый в Южном федеральном округе центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр) диагностики онкологических заболеваний портфельной компании Роснано - "ПЭТ-Технолоджи" - открыли в Ростове-на-Дону, передает корреспондент ТАСС. В церемонии открытия приняли участие председатель правления Роснано Анатолий Чубайс, губернатор Ростовской области Василий Голубев, генеральный директор компании "ПЭТ-Технолоджи" Диана Кобесова.

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"У нас в стране сердечно-сосудистые и онкологические заболевания - главные причины смертности. На Юге нужно было выбирать центр, который способен для Ростова, и не только для Ростова, услугу эту оказать. Только запущен центр, мы понимаем, здесь могут в год... 5-6 тыс. человек проходить через него. Уверен, что в Ростове появится центр для [всего] Юга России", - сказал Чубайс.

Чубайс также сообщил, что диагностику онкологии в центрах "ПЭТ-Технолоджи" "Роснано" прошли более 70 тыс. человек.

"Компания в целом вышла на прибыль. Более 70 тысяч человек по стране провели диагностику. У меня нет никаких сомнений в доходности проекта, но это тот случай, когда доходность не самое главное. ... Оказалось что это золотой стандарт диагностики... Другого способа такой простой визуализации не существует", - сказал он.

Новый центр в Ростове-на-Дону стал одиннадцатым центром национальной сети ядерной медицины "ПЭТ-Технолоджи". Инвестиции портфельной компании Роснано "ПЭТ-Технолоджи" в проект составили 200 млн рублей. "Донской кластер партнерства ради здоровья пополнился новой высокой технологией, которая позволяет выявлять онкозаболевания на ранней стадии, контролировать лечение с использованием инновационного оборудования. В итоге донские медики смогут успешнее бороться с этим грозным заболеванием, спасать жизнь людей... Мы сейчас будем рассматривать оказание бесплатной медицинской помощи через медицинское страхование, вопрос будет решаться на уровне региона", - отметил губернатор Голубев.

По словам медицинского директора национальной сети ядерной медицины "ПЭТ-Технолоджи" Павла Головина, площадь центра в Ростове составляет около 600 квадратных метров. С помощью ПЭТ/КТ специалисты определяют распространенность процессов, эффективность назначенного лечения, точные границы опухоли, чтобы провести лучевую терапию. До 2025 года планируется открыть в России еще 20 таких центров ядерной медицины.

В среднем в Ростовской области в год врачи диагностируют более 14 тыс. случаев рака, минимум 4,5 тыс. из них нуждаются в ПЭТ/КТ-диагностике (позитронно- эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией - прим. ТАСС). В год диагностический центр сможет проводить 5 тыс. ПЭТ/КТ-исследований. Центр оснащен ПЭТ/КТ-сканером General Electric, мощность которого позволяет принимать в день до 30 пациентов. Диагностика каждого пациента проводится с применением радиофармпрепаратов, которые изготавливаются на собственном производстве "ПЭТ-Технолоджи" в Ельце и будут ежедневно доставляться с помощью специального авто- и авиатранспорта.

Федеральная сеть

Ранее управляющий директор "Роснано" Ольга Шпичко сообщала ТАСС, что ПЭТ-центры за четыре года выполнили порядка 62 тыс. исследований, в частности за 2017 год - более 27,4 тыс. исследований. Шпичко добавила, что услуги ПЭТ-центров дешевле, чем аналогичные исследования в Москве или за границей.

"ПЭТ-Технолоджи" - федеральная сеть центров ядерной медицины, созданная в 2011 году при участии УК "Роснано". Ранее были открыты диагностические центры в Москве, Курске, Белгороде, Екатеринбурге, Уфе, Липецке, Орле, Тамбове, Тольятти и Самаре, а также два производственных центра в Ельце (Липецкая область) и Самаре, оборудованных циклотронными комплексами и лабораториями синтеза радиофармпрепаратов.