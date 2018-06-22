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Прокат аудиогидов для персональных экскурсий открыли в Московском метрополитене

Общество
22 июня, 11:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Стоимость экскурсии составит 350 рублей

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© EPA-EFE/PETER POWELL

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Аудиогиды на русском, английском и китайском языках для самостоятельной экскурсии появились в Московском метрополитене в рамках эксперимента. Об этом в пятницу сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Взяв с собой аудиогид, москвичи и гости столицы могут познакомиться с историей развития московского метро. Мы предлагаем несколько маршрутов - по Кольцевой, Сокольнической, Замоскворецкой, Арбатско-Покровской и Филевской линиям. <...> Гид расскажет о строительстве и развитии той линии метро, которую выбрал пользователь, и проведет по самым красивым станциям ветки", - приводятся на портале слова заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Он отметил, что подобные экскурсии предназначены в первую очередь для пассажиров, которым интереснее самостоятельно изучать московское метро без туристической группы.

По данным портала, стоимость такой экскурсии 350 рублей (залог 1,5 тыс. рублей). Прокат аудиогидов работает с 08:00 до 19:00 мск. До конца июня кроме русского, английского и китайского появятся аудиогиды на немецком, испанском и французском языках. Пилотный проект продлится до ноября 2018 года, по его результатам будет принято решение о постоянной работе сервиса.

Получить аудиогид можно на стойках "Живое общение" на станциях "Площадь Революции", "Арбатская" и "Киевская" Арбатско-Покровской линии, "Павелецкая" Замоскворецкой линии, "Пушкинская" и "Баррикадная" Таганско- Краснопресненской линии, "Комсомольская", "Белорусская", "Парк культуры" Кольцевой линии, "Китай-город" Калужско- Рижской линии, "Сретенский бульвар".

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Ликсутов, Максим Станиславович
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