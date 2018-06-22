Акция в память о начале Великой Отечественной войны прошла в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 22 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Мемориальная акция "Свеча памяти" состоялась в четверг вечером в Вашингтоне с участием посла России Анатолия Антонова. Мероприятие прошло у Мемориала Второй мировой войны, расположенного в центре города, в ознаменование Дня памяти и скорби, который ежегодно отмечается в России 22 июня. Инициатором проведения акции по случаю 77-й годовщины начала Великой Отечественной войны стала российско-американская Комиссия по делам военнопленных и пропавших без вести.

Ровно в 21:00, или четыре часа утра 22 июня по московскому времени, Антонов, сотрудники аппарата военного атташе России, представительства Минобороны по организации и ведению военно-мемориальной работы в США, объединений соотечественников, зажгли свечи у того сектора Мемориала Второй мировой войны, который посвящен встрече на Эльбе. Собравшиеся возложили венок к барельефу "Дух Эльбы". Присутствовали военные атташе Армении и Белоруссии, граждане США.

"Мы собрались, чтобы вспомнить об одной из самых трагических дат в истории нашей Родины. В этот день 77 лет назад нацистская Германия вероломно вторглась на территорию Советского Союза. Начался самый кровавый этап Второй мировой войны. Нацистская агрессия против нашей страны оказалась наиболее жестокой, ее целью было не только порабощение, но и уничтожение целых народов", - заявил Антонов.

"Для нашей Родины 22 июня стал днем испытания на прочность национального духа. Днем, показавшим сплоченность всех народов СССР. Наши отцы, деды и прадеды стояли насмерть, чтобы защитить суверенитет и достоинство Отечества, чтобы обеспечить мир для будущих поколений", - подчеркнул дипломат.

Он акцентировал внимание на том, что венок лег к "символу боевого братства народов СССР и США". "В те годы Россия и США были объединены в борьбе с общим врагом и вместе победили нацизм. Мы должны помнить об уроках прошлого, помнить о том, что предотвратить чудовищную трагедию Второй мировой войны не удалось из-за разобщенности ведущих стран мира, не сумевших вовремя распознать опасность. И одна из главных задач сегодня - объединять усилия для борьбы с современными угрозами, прежде всего с терроризмом", - отметил Антонов.

"Никто не вернет нам миллионы погибших. Но они сделали главное в жизни - защитили Родину, подарили нам будущее, и мы не забудем этого никогда", - сказал в заключение посол, после чего участники акции почтили память павших героев минутой молчания. Мемориальная акция "Свеча памяти" проводилась в США во второй раз, но впервые - с участием посольства России. По наблюдению Антонова, "американская сторона с большим пиететом, с уважением относится ко всем" такого рода мероприятиям.