Презентация рейтинга "Топ-10 моногородов РФ". Видеотрансляция завершена

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная презентации десятки лучших моногородов России в рамках приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов".

Заместитель председателя Внешэкономбанка, руководитель приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов" Ирина Макиева, генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов и президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов рассказывают о достижениях и лучших практиках в моногородах, подходах к повышению их инвестиционной привлекательности и ресурсах, которые предоставляет Фонд развития моногородов, а также представляют итоги и планы работы программы.

Рейтинг 319 российских моногородов оценивает активность и эффективность работы органов местного самоуправления в ходе реализации задач программы. Топ-10 помогает выявить наиболее сильные и перспективные стороны моногородов-лидеров, а также определить самые успешные проекты по улучшению качества жизни в этих муниципалитетах.