В Москве выпущена карта "Тройка", посвященная 75-летию Сталинградской битвы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) и Московский метрополитен выпустили ограниченный тираж транспортной карты "Тройка", посвященной годовщине разгрома фашистских войск под Сталинградом, рассказали в пятницу ТАСС в пресс-службе РВИО.

"22 июня 2018 года, в день годовщины начала Великой Отечественной войны, Российское военно-историческое общество совместно с Московским Метрополитеном выпускает лимитированную серию транспортных карт "Тройка", посвященную разгрому советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве", - говорится в сообщении.

В центре новой карты на фоне Георгиевской ленты располагается медаль "За оборону Сталинграда" и даты "1943-2018". Она выполнена на желтом фоне. Тираж лимитированной серии составляет 1000 экземпляров.

"Это первый совместный проект подобного формата РВИО и Московского метрополитена, посвященный важнейшим историческим событиям нашей страны", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Российским военно-историческим обществом совместно с Московским метрополитеном было запущено девять тематических поездов метро. В частности, поезд "Народный ополченец" посвящен Победе в Великой Отечественной войне. Именной состав "Великие полководцы" рассказывает о судьбах и боевом пути прославленных военачальников. Составы "Кино Победы" рассказывают о фильмах, посвященных защитникам Отечества.