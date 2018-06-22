Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве выпущена карта "Тройка", посвященная 75-летию Сталинградской битвы

Общество
22 июня, 12:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

В центре карты изображены медаль "За оборону Сталинграда" и даты "1943-2018"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) и Московский метрополитен выпустили ограниченный тираж транспортной карты "Тройка", посвященной годовщине разгрома фашистских войск под Сталинградом, рассказали в пятницу ТАСС в пресс-службе РВИО.

"22 июня 2018 года, в день годовщины начала Великой Отечественной войны, Российское военно-историческое общество совместно с Московским Метрополитеном выпускает лимитированную серию транспортных карт "Тройка", посвященную разгрому советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве", - говорится в сообщении.

В центре новой карты на фоне Георгиевской ленты располагается медаль "За оборону Сталинграда" и даты "1943-2018". Она выполнена на желтом фоне. Тираж лимитированной серии составляет 1000 экземпляров.

"Это первый совместный проект подобного формата РВИО и Московского метрополитена, посвященный важнейшим историческим событиям нашей страны", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Российским военно-историческим обществом совместно с Московским метрополитеном было запущено девять тематических поездов метро. В частности, поезд "Народный ополченец" посвящен Победе в Великой Отечественной войне. Именной состав "Великие полководцы" рассказывает о судьбах и боевом пути прославленных военачальников. Составы "Кино Победы" рассказывают о фильмах, посвященных защитникам Отечества.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День памяти и скорби Великая Отечественная война
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский народный трибунал заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению
2
В Самаре 69-летняя женщина выбросила пятилетнюю девочку с третьего этажа
3
Юмашев назначен советником Путина на общественных началах
4
ВЦИОМ: рейтинг правительства РФ снизился в июне из-за роста цен на бензин
5
Делегация обеих палат Конгресса США едет в Россию
6
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
7
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости