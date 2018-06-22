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Защитники русских школ Латвии собирают подписи за сохранение образования на родном языке

Общество
22 июня, 12:24 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова

Согласно местному законодательству, предложение, собравшее подписи не менее 10 тыс. граждан страны старше 16 лет, имеет статус "коллективного заявления" и должно быть рассмотрено Сеймом республики

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РИГА, 22 июня. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Защитники русских школ Латвии начинают сбор подписей за сохранение образования на родном языке. Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС сообщили инициаторы этой акции, направленной против реформы по переводу школ нацменьшинств на латышский язык обучения.

Организаторами сбора подписей выступили Штаб защиты русских школ и партия "Русский союз Латвии" (РСЛ). Соответствующая петиция была передана для размещения на официальном интернет-портале общественных инициатив Manabalss.lv. Согласно местному законодательству, предложение, собравшее подписи не менее 10 тыс. граждан страны старше 16 лет, имеет статус "коллективного заявления" и должно быть рассмотрено Сеймом республики (парламентом).

По примеру основателей

Инициаторы сбора подписей предлагают ввести в закон об образовании принципы, которыми 100 лет назад руководствовались отцы-основатели Латвии. Речь идет о праве на обучение на языке семьи. "Мы предлагаем вернуться к истокам. А именно восстановить действие трех статей закона "Об учебных заведениях Латвии", подписанного в декабре 1919 года первым президентом Латвийской Республики Янисом Чаксте", - указывает активист штаба и юрист Латвийского комитета по правам человека Александр Кузьмин.

"Эти статьи звучат так: "Обучение во всех обязательных школах должно осуществляться на языке семьи учащихся... Языком семьи учащихся признается тот язык, который называют родители детей при записи ребенка в школу и на котором он может свободно излагать свои мысли... Государственные и муниципальные учреждения содержат для каждой национальности столько обязательных школ, сколько необходимо для образования их детей, исходя из положений настоящего закона. Уверен, что в год 100-летнего юбилея Латвийской Республики права человека в Латвии, в том числе права нацменьшинств, должны соблюдаться не в меньшей мере, чем в период образования государства", - добавляет он.

Бывший европарламентарий и лидер РСЛ Татьяна Жданок подчеркивает, что с языковой реформой в школах нацменьшинств нужно бороться всеми возможными способами. "Нам следует все равно стучаться в закрытые двери и не снижать давление на общество и государство в вопросе русского образования. Из таких малых шагов складывается будущая победа. Петиции хорошо, а митинги и шествия еще лучше, поэтому в сентябре мы выведем на улицы Риги 30 тыс. человек", - отмечает она.

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