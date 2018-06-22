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ЦОДД предупредил о затруднении движения в сторону области из-за дачного сезона

Общество
22 июня, 12:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Как ожидается, к вечеру число автомобилей дачников еще возрастет

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения правительства (ЦОДД) Москвы предупреждает водителей о затруднении движения в пятницу на магистралях по направлению в область в связи с хорошей погодой и разгаром дачного сезона.

"Сегодня вечером ожидаются "дачные" пробки - выезжайте из города до 16 или после 22 часов. На протяжении последних нескольких недель жители все чаще выезжают на дачи и за пределы города в канун выходных. К тому же сегодня замечательная погода, и мы уже сейчас видим увеличение количества автомобилей по направлению из города. А к вечеру их количество только возрастет", - говорится в сообщении ЦОДД.

В пресс-службе уточнили, что наиболее серьезные затруднения будут с 16:00 до 20:00 часов на Щелковском, Энтузиастов, Ленинградском и Алтуфьевском шоссе, а также на Волгоградском проспекте. Из-за увеличения автомобилей ожидается ухудшение дорожной ситуации на Ленинском проспекте и Ярославском шоссе, съездах с Садового кольца, ТТК и МКАД.

Во избежании увеличения затруднений движения ЦОДД рекомендует сдвинуть поездки за город на внепиковые часы. "Рекомендуем выезжать из города сегодня до 16:00 мск  или после вечернего часа пик около 10 часов вечера, либо завтра до 08:30 утра или после 12 часов дня", - говорится в сообщении.

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