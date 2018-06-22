Система операторов по обращению с отходами заработает в Нижегородской области с 2019 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июня. /ТАСС/. Система региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) заработает в Нижегородской области с 1 января 2019 года. Об этом на заседании регионального правительства заявил врио губернатора области Глеб Никитин.

Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" был принят в декабре 2014 года. Согласно закону, все регионы России не позднее 1 января 2019 года должны перейти на новую систему обращения с ТКО, центральным звеном которой станет введение нового института региональных операторов.

"Нижегородская область в полной мере и в установленные сроки выполнила все действия, предписанные федеральным законодательством: с помощью математического моделирования мы определили оптимальные кластеры деятельности региональных операторов, которые приступят к работе с 1 января. Сейчас началась работа по инвентаризации несанкционированных свалок, потому что как только региональные операторы приступят к работе, они будут обязаны ликвидировать любую обнаруженную новую несанкционированную свалку", - заявил Никитин, отметив, что это кардинальное изменение системы позволит прекратить появление новых свалок.

По его словам, в настоящее время операторы готовят необходимые документы для получения единого тарифа на оказание коммунальной услуги, который будет регулироваться на государственном уровне.

Никитин подчеркнул, что разделение области на девять зон в рамках создание данной системы было принято после длительных расчетов. "Чтобы, с одной стороны, компаниям было выгодно вкладываться в переработку мусора, что напрямую зависит от объемов, и с другой стороны - чтобы жителям не пришлось оплачивать перевозку своих бытовых отходов на большие расстояния", - пояснил он.