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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля

Общество
22 июня, 12:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Традиционная церемония приурочена ко Дню памяти и скорби

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в 77-ю годовщину нападения гитлеровских войск на СССР почтил память павших в Великой Отечественной войне советских воинов, возложив венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата. Традиционная церемония в Александровском саду приурочена к отмечаемому 22 июня в стране Дню памяти и скорби.

Вместе с главой государства в церемонии приняли участие ветераны, председатель правительства Дмитрий Медведев и члены кабмина, руководство Администрации президента РФ, депутаты и сенаторы, руководство Вооруженных сил РФ и представители основных конфессий, кадеты.

Солдаты роты Почетного караула установили венок с лентой в цветах российского флага с золотой надписью "Неизвестному солдату от президента Российской Федерации". Путин расправил ленты и склонил голову в память о павших в годы Великой Отечественной войны. Затем цветы к мемориалу возложили другие участники церемонии.

Мероприятие продолжилось торжественным маршем военнослужащих, представляющих три вида войск - Сухопутные войска, Военно-космические силы и Военно-морской флот. В завершение церемонии Путин возложил цветы на аллее городов-героев.

25 октября 2007 года Путин подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". В перечень памятных дат была включена новая - 22 июня - День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны.

Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.

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