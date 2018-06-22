Количество погибших рабочих на стройках Москвы сократилось на 31% в 2018 году

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Количество несчастных случаев на строительных площадках столицы сократилось на 21% за пять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, при этом количество погибших на стройплощадках снизилось на 31%. Об этом сообщил журналистам в пятницу заместитель председателя комитета государственного строительного надзора города Москвы Анатолий Кравчук.

"За пять месяцев 2018 года на стройках Москвы погибло 13 человек, тяжело пострадало 17 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, у нас произошло снижение показателей - число несчастных случаев у сократилось на 21%, пострадавших - на 23%, погибших - на 31%", - сказал он, уточнив, что снижение показателей удалось достичь благодаря взаимодействию комитета с саморегулируемыми организациями.

Кравчук отметил, что отсутствие средств защиты, выполнение работ без прохождения техники безопасности, привлечение к работам лиц без заключения трудового соглашения, а также отсутствие инстанций охраны труда являются основными причинами возникновения несчастных случаев на стройплощадках города.