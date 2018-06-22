Шляпки, лошади и дебют Меган Маркл: как прошли королевские скачки в Аскоте

Ежегодные королевские скачки в Аскоте — одно из самых престижных конных соревнований в Великобритании. Это не только спортивное, но и светское мероприятие, ведущее свою историю с 1711 года и имеющее давно сложившиеся традиции. Одна из них — дресс-код. К выбору нарядов посетительницы скачек подходят с невероятной фантазией, уделяя особое внимание головным уборам. При этом запрещено надевать слишком короткие платья или юбки. Мужчины должны быть в костюме, носить галстук и темную обувь.

Требования к одежде в королевской ложе, куда можно попасть только по рекомендации ее постоянного посетителя, еще строже. Так, туда не допускаются женщины в платьях с глубокими вырезами и непокрытыми плечами, а мужчины должны быть во фраке и в цилиндре.

Главным событием Аскоты в этом году стало появление на королевской трибуне герцога и герцогини Сассекских Гарри и Меган — спустя ровно месяц после их пышного бракосочетания. Меган Маркл оказалась на дерби впервые и стала единственной, кто не надел бейдж с именем и титулом, который традиционно выдается всем гостям скачек. Этот обычай она нарушила, чтобы не портить сшитое для нее белое платье от Givenchy. Значок Меган прикрепила к ремню своей сумки.