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Шляпки, лошади и дебют Меган Маркл: как прошли королевские скачки в Аскоте

Общество
22 июня, 16:44 UTC+3

Жена принца Гарри впервые посетила дерби и сразу же нарушила одну из его традиций

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© AP Photo/Tim Ireland
Королева Елизавета II вручает награду победителю гонки жокею Фрэнки Деттори
Королева Елизавета II вручает награду победителю гонки жокею Фрэнки Деттори
Королева Елизавета II вручает награду победителю гонки жокею Фрэнки Деттори
© EPA-EFE/ANDY RAIN
© AP Photo/Tim Ireland
© Leon Neal/Getty Images
© AP Photo/Tim Ireland
Герцогиня Сассекская Меган и принц Гарри
Герцогиня Сассекская Меган и принц Гарри
Герцогиня Сассекская Меган и принц Гарри
© AP Photo/Tim Ireland
© AP Photo/Tim Ireland
© Leon Neal/Getty Images
© AP Photo/Tim Ireland
© AP Photo/Tim Ireland
© Leon Neal/Getty Images
© AP Photo/Tim Ireland
© AP Photo/Tim Ireland
© EPA-EFE/ANDY RAIN
© Leon Neal/Getty Images
© EPA-EFE/ANDY RAIN
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© AP Photo/Tim Ireland
Королева Елизавета II вручает награду победителю гонки жокею Фрэнки Деттори
© EPA-EFE/ANDY RAIN
© AP Photo/Tim Ireland
© Leon Neal/Getty Images
© AP Photo/Tim Ireland
Герцогиня Сассекская Меган и принц Гарри
© AP Photo/Tim Ireland
© AP Photo/Tim Ireland
© Leon Neal/Getty Images
© AP Photo/Tim Ireland
© AP Photo/Tim Ireland
© Leon Neal/Getty Images
© AP Photo/Tim Ireland
© AP Photo/Tim Ireland
© EPA-EFE/ANDY RAIN
© Leon Neal/Getty Images
© EPA-EFE/ANDY RAIN

Ежегодные королевские скачки в Аскоте — одно из самых престижных конных соревнований в Великобритании. Это не только спортивное, но и светское мероприятие, ведущее свою историю с 1711 года и имеющее давно сложившиеся традиции. Одна из них — дресс-код. К выбору нарядов посетительницы скачек подходят с невероятной фантазией, уделяя особое внимание головным уборам. При этом запрещено надевать слишком короткие платья или юбки. Мужчины должны быть в костюме, носить галстук и темную обувь.

Требования к одежде в королевской ложе, куда можно попасть только по рекомендации ее постоянного посетителя, еще строже. Так, туда не допускаются женщины в платьях с глубокими вырезами и непокрытыми плечами, а мужчины должны быть во фраке и в цилиндре.

Главным событием Аскоты в этом году стало появление на королевской трибуне герцога и герцогини Сассекских Гарри и Меган — спустя ровно месяц после их пышного бракосочетания. Меган Маркл оказалась на дерби впервые и стала единственной, кто не надел бейдж с именем и титулом, который традиционно выдается всем гостям скачек. Этот обычай она нарушила, чтобы не портить сшитое для нее белое платье от Givenchy. Значок Меган прикрепила к ремню своей сумки.

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