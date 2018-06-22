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Москалькова удивлена, что находилась в стоп-листе на въезд на Украину

Общество
22 июня, 15:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Омбудсмен узнала о решении по стоп-листу от своей украинской коллеги Людмилы Денисовой

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, что она удивлена тем, что находилась в стоп-листе на въезд на Украину. Таким образом она прокомментировала решение украинских властей разрешить ей приехать в страну для посещения содержащихся в заключении российских граждан.

"Когда я узнала, что у меня, оказывается, был запрет на посещение Украины, меня это просто поразило, потому что омбудсмены всех государств всегда свободно посещают другие страны", - отметила она. Москалькова уточнила, что ей и ранее никто не сообщал о нахождении ее в стоп-листах, "нигде такие списки не обнародовались". "Поэтому я была поражена", - добавила омбудсмен, пояснив, что о решении по стоп-листу она узнала от своей украинской коллеги Людмилы Денисовой.

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Москалькова не стала прогнозировать, когда она сможет посетить Украину. "Ехать можно тогда, когда я буду понимать, что я смогу прийти в СИЗО", - пояснила омбудсмен, отметив, что, по украинскому законодательству, Денисова может привести с собой в следственный изолятор любого человека, в том числе иностранного гражданина. "Я обратилась к ней с просьбой, чтобы она помогла мне в посещении СИЗО, жду ответа", - подчеркнула уполномоченный по правам человека в РФ.

Москалькова сообщила, что, когда поездка все же состоится, она предпочла бы отправиться на Украину на поезде (а не перелетом с пересадкой в третьей стране). "Я готова была бы доехать на поезде до Киева, а от Киева есть внутренний рейс или там же можно поездом добраться (до Херсона, где содержится Кирилл Вышинский - прим. ТАСС)", - пояснила омбудсмен.

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