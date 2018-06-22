Порядка 1,5 млн электронных больничных выдали в России за год

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российские медицинские учреждения выдали 1,5 млн больничных листов в электронной форме с июля 2017 года, сообщила ТАСС в пятницу глава департамента организации обеспечения страховых выплат Фонда социального страхования Татьяна Лотоцкая.

Электронный больничный был введен на всей территории России с 1 июля 2017 года. Согласно закону, по желанию пациента медицинская организация может оформить листок нетрудоспособности в электронном формате в специальной автоматизированной системе, поставить электронную подпись и переслать работодателям и в Фонд социального страхования.

"Практически за год мы выдали 1,5 миллиона электронных больничных. Как мы сейчас видим, реализация этого проекта показывает положительные результаты: сократилось время врачей на выписку больничного, а его подделка практически невозможна", - сказала Лотоцкая, отметив, что "юбилейный электронный бюллетень" выдали в Хабаровском крае.

По ее словам, около 50% российских медучреждений передают бюллетени в цифровой форме в систему фонда. "Это хорошая цифра, особенно учитывая большие размеры государства и какие площади нужно будет охватить. Пока распределение организаций неравномерное, где-то большая плотность, где-то почти нет электронных форм. Но все регионы уже подключены к программе и внедряют ее в свою систему здравоохранения", - сказала глава департамента.

Она добавила, что электронные больничные листы выдают 5,6 тыс. медицинских организаций по России.

По данным ФСС, на первом месте по количеству выданных электронных больничных находится Белгородская область (163 тыс. листов), на втором месте - Липецкая область (91,2 тыс. листов), а на третьем месте - Кемеровская область (83,2 тыс. листов). В соотношении с бумажными больничными по количеству выданных электронных листов лидирует Мордовия (73,95%), затем идут Белгородская область (66,09%), Липецкая область (57,05%) и Чечня (44,26 %).