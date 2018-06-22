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В Александровском саду члены правительства Москвы возложили венки в День памяти и скорби

Общество
22 июня, 13:08 UTC+3

Ветераны, чиновники и представители общественных и религиозных организаций почтили память погибших минутой молчания

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Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин и генеральный прокурор РФ Юрий Чайка

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин и генеральный прокурор РФ Юрий Чайка

© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Члены правительства Москвы в пятницу приняли участие в церемонии возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду по случаю Дня памяти и скорби.

В церемонии также приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, депутаты Мосгордумы, представители различных религиозных конфессий, а также общественных и молодежных организаций.

Собравшиеся почтили память погибших на войне минутой молчания. Прозвучал гимн России. В церемонии принимал участие оркестр роты Почетного караула.

В 1996 году указом президента России Бориса Ельцина годовщина начала Великой Отечественной войны, 22 июня, был объявлен Днем памяти и скорби. В этот день на территории России приспускаются государственные флаги.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин направил послание ветеранам ВОВ - москвичам в День памяти и скорби.

"Сегодня мы вспоминаем павших в боях с фашизмом, отдавших свои жизни во имя Отчизны, ради мира и счастья будущих поколений. Москва бережно хранит память о творцах Великой Победы, гордится подвигом фронтовиков и тружеников тыла. Мы называем их именами улицы города, заботимся о мемориалах и делаем все необходимое для обеспечения достойной жизни ветеранов", - говорится в послании Собянина. 

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