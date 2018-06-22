Беспилотник "Яндекса" доехал из Москвы до Казани

Яндекс.Такси/YouTube

Беспилотный автомобиль "Яндекс.Такси" совершил первую автономную поездку из Москвы в Казань. Длина маршрута составила почти 790 километров, поездка заняла 11 часов.

99% пути прошли в режиме автопилота, сообщили в пресс-службе "Яндекса".

За время поездки прототип сделал несколько остановок для дозаправки. За рулем машины постоянно находился опытный пилот-испытатель, который следил за дорогой и контролировал работу автомобиля.

В пресс-службе отметили, что это первое испытание прототипа, которое прошло в условиях реального дорожного движения в дневное, вечернее и ночное время суток. На части маршрута шел сильный дождь.

Ранее "Яндекс" демонстрировал, как разрабатываемая технология управляет автомобилем на полигоне и на заснеженных улицах Москвы.