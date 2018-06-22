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Более трех тысяч воспитанников "Артека" почтили память погибших на войне

Общество
22 июня, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Участником акции стал и сводный детский духовой оркестр творческий смены - фестиваля "Серебряные трубы Черноморья"

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ТАСС, 22 июня. Более трех тысяч  участников смены центра "Артек" в пятницу приняли участие в акции "Реквием памяти", приуроченной ко Дню памяти и скорби. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации "Духовое общество".

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Участником акции стал и сводный детский духовой оркестр творческий смены - фестиваля "Серебряные трубы Черноморья". "500 юных духовиков исполнили произведения Александра Александрова "Священная война", Валерия Халилова "Адажио", Василия Агапкина "Прощание славянки". Дирижировал оркестром Андрей Асмоловский, дирижер оркестра "Варяг" из Ростова-на-Дону", - сообщили в пресс-службе, добавив, что мероприятие завершилось минутой молчания.

Ежегодно 22 июня в России отмечается День памяти и скорби - в этот день германские войска перешли границу СССР. По всей стране традиционно проходят памятные мероприятия, россияне чтут память тех, кто 1418 дней и ночей приближал победу.

Творческая смена - фестиваль детских духовых оркестров России "Серебряные трубы Черноморья" - стартовала в "Артеке" 20 июня по инициативе Ассоциации "Духовое общество" имени Валерия Халилова при поддержке Министерства образования и науки РФ и Министерства культуры РФ. В ней принимают участие 15 детских духовых коллективов со всей страны, отобранные на конкурсной основе. Итогом совместного музицирования со сверстниками, а также мастер-классов ведущих специалистов в жанре духовой музыки станет гала- концерт 6 июля, в котором примет участие сводный оркестр из 500 юных музыкантов.

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