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YouTube вводит платную подписку на популярные каналы

Общество
22 июня, 13:35 UTC+3

Отмечается, что подписка будет стоить $4,99 в месяц

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Материал из 1 страницы
© REUTERS/Dado Ruvic

ТАСС, 22 июня. Видеохостинг YouTube намерен ввести функцию Channel Memberships, которая позволит оформить платную подписку на каналы с количеством подписчиков более 100 тыс. Функция уже стала доступной для ограниченного числа пользователей, сообщается в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте компании.

"Новая бизнес-модель имеет успех у ряда пользователей. Поэтому мы расширим действие функции Channel Memberships на каналы с более чем 100 тыс. подписчиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подписка будет стоить $4,99 в месяц. Оформившие ее получат доступ к дополнительному контенту популярный каналов YouTube, эксклюзивным прямым трансляциям и новому набору смайликов Emoji.

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