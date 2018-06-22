Эксперт: учебники в начальной школе делают акцент на запоминании материала

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Современные учебники для младшеклассников в первую очередь ориентируют детей на запоминание и воспроизведение материала, что ограничивает возможность развития мышления и воображения. Такое мнение высказала ТАСС в пятницу заведующий Центром начального общего образования Института стратегии развития образования РАО, доктор педагогических наук, автор учебников Наталья Виноградова.

"Ежегодно авторы учебников проделывают огромную работу, чтобы их книги соответствовали требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Но проблемы для совершенствования средств обучения остаются. В числе основных - преобладание в современных учебниках начальной школы репродуктивных методов обучения и недостаток исследовательских, когда ребенок самостоятельно познает мир", - сказала Виноградова ТАСС на полях научно-методической конференции, посвященной вопросам начальной школы.

Она уточнила, что при репродуктивном обучении детей ориентируют на восприятие, запоминание и воспроизведение того, что они запомнили. "Это ограничивает возможность развития мышления, речи-рассуждения, воображения. Наши дети затрудняются в высказывании предположений, импровизации, предвидении, в решении учебных задач, предложенных в нестандартных ситуациях", - сказала эксперт.

Кроме того, современные учебники недостаточно помогают воспитанию младших школьников. "У детей не формируются правила поведения в обществе, нормы этикета, отношение к природе, к материальным ценностям и культуре. Что же касается изображений в книгах, то они имеют, в основном, только иллюстративный характер, а не развивающий. Задания к ним часто носят формальный и поэтому бессмысленный характер", - заключила Виноградова.

Всероссийская научно-методическая конференция "Современная начальная школа: достижения, проблемы, перспективы" проходит 21-22 июня в Российской академии образования.

В апреле 2018 года глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила о том, что треть школьных учебников не прошла дополнительную экспертизу, проведенную Российской академией образования. Процедура дополнительной экспертизы учебников проводилась в этом году впервые, на нее были направлены все учебники, претендующие на включение в обновленный федеральный перечень учебников. Решение о необходимости дополнительной экспертизы ранее было принято Научно-методическим советом по учебникам профильного ведомства. Действующий федеральный перечень учебников утвержден приказом Минобрнауки в 2014 году.