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Около 40 потомков погибшего в 1944 году артиллериста собрались на его похороны на Кубани

Общество
22 июня, 15:37 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 22, июня. /ТАСС

Личность красноармейца удалось установить благодаря номеру на найденной с ним медали "За Отвагу"

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КРАСНОДАР, 22 июня. /ТАСС/. Около 40 внуков, правнуков и праправнуков погибшего при освобождении Украины артиллериста Алексея Панченко собрались в пятницу в кубанской станице Родниковская, родом откуда был боец, и где его останки захоронили спустя 74 года после смерти, сообщил ТАСС председатель краснодарского регионального отделения "Поискового движения России" Александр Шепелев.

"Сегодня захоронены останки Панченко Алексея Прокопьевича, он был обнаружен в 2016 году в Ивано-Франковской области - это Карпаты, Западная Украина. Сегодня несколько поколений его родственников съехались на торжественное захоронение в станицу Родниковская, откуда он родом - около 40 его внуков, правнуков и праправнуков; детей уже, к сожалению, нет в живых", - сказал Шепелев.

Собеседник отметил, что такое количество прямых потомков, собирающихся на захоронение, - большая редкость. Многие из солдат, которых находят поисковики, молодые парни, которые не успели даже обзавестись семей; в некоторых случаях родственников не удается отыскать вообще. Однако Панченко родился в 1899 году, и уходил на войну в возрасте более 40 лет, оставляя дома пятерых детей.

Шепелев уточнил, что украинские поисковики смогли установить личность красноармейца благодаря номеру на найденной с ним медали "За Отвагу". Так как Панченко призвали из Москвы, куда он переехал за несколько лет до начала войны, то его останки с Украины передали в российскую столицу, но найти родственников там не удалось.

"После этого обратились к нам, в Краснодарский край, в региональное отделение поискового движения России. Мы вышли на наших коллег из Курганинского района, администрацию, Юнармию. И в течение двух дней они нашли пятерых его внучек: трое проживают в Родниковской, двое в Санкт-Петербурге", - пояснил поисковик.

Панченко попал на фронт в 1941 году, в самом начале войны: сначала служил в ополчении, потом был артиллеристом, участвовал в боях, в 1944 году погиб при освобождении Украины. "За время войны он получил две медали "За Отвагу" и орден Славы III степени, несмотря на то, что был рядовым. Такие награды ему могли дать только за подвиги, а чтобы получить орден Славы, он точно должен был совершить что-то совсем неординарное", - отметил Шепелев.

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