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Руководители Минобороны возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

Общество
22 июня, 15:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

В церемонии также приняли участие ветераны-фронтовики, отметили в ведомстве

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Члены коллегии Минобороны России в День памяти и скорби возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Представители военного ведомства пришли к Могиле Неизвестного Солдата с красными гвоздиками - официальным символом Дня памяти и скорби", - сказали в Минобороны.

В церемонии принял участие руководящий состав Вооруженных сил России - члены коллегии Министерства обороны и ветераны-фронтовики. Присутствующие почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, минутой молчания.

22 июня мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, проходят во всех гарнизонах Вооруженных сил России.

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