Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Теплая и дождливая погода ожидается в Москве на выпускной 25 июня

Общество
22 июня, 14:53 UTC+3

Вечером температура воздуха в столице составит 23-25 градусов тепла

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Теплая и дождливая погода ожидается в Москве в понедельник на выпускной, 25 июня. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

"25 июня в столичном регионе возможны дожди, но во второй половине дня и вечером погода будет комфортной, примерно 23-25 градусов тепла", - сказал он.

В ближайшие выходные, 23 и 24 июня, москвичей ожидают дожди и грозы. В субботу в Москве будет очень жарко, столбик термометра поднимется до 30 градусов. Однако вместе с жарой придут дожди с грозами и ветер с порывами до 12-17 м/с.

В воскресенье температура опустится до 20-25 градусов, однако небольшие дожди будут и в этот день.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография советника президента РФ Валентина Юмашева
2
Эксперты: снижение рейтинга кабмина было ожидаемым после формирования его нового состава
3
Путин: Россия и впредь будет содействовать урегулированию на Корейском полуострове
4
Украинский народный трибунал заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению
5
Почему прожиточный минимум для пенсионеров может измениться
6
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
7
В Самаре 69-летняя женщина выбросила пятилетнюю девочку с третьего этажа
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости