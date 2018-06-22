Теплая и дождливая погода ожидается в Москве на выпускной 25 июня

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Теплая и дождливая погода ожидается в Москве в понедельник на выпускной, 25 июня. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

"25 июня в столичном регионе возможны дожди, но во второй половине дня и вечером погода будет комфортной, примерно 23-25 градусов тепла", - сказал он.

В ближайшие выходные, 23 и 24 июня, москвичей ожидают дожди и грозы. В субботу в Москве будет очень жарко, столбик термометра поднимется до 30 градусов. Однако вместе с жарой придут дожди с грозами и ветер с порывами до 12-17 м/с.

В воскресенье температура опустится до 20-25 градусов, однако небольшие дожди будут и в этот день.