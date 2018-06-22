Свыше 20 тыс. ветеранов ежегодно получают помощь от организации "Волонтеры Победы"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Свыше 20 тыс. ветеранов ежегодно получают помощь от Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" .

СПЕЦПРОЕКТ 1418 дней: что нужно помнить о Великой Отечественной войне О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

Об этом журналистам сказала руководитель движения Ольга Амельчинкова на пресс-конференции посвященной Дню памяти и скорби.

"Мы помогаем ветеранам, причем мы делаем это круглый год. Ежегодно мы помогаем порядка 20 тыс. ветеранам. Это совершенная разная деятельность - мы приходим к ним домой, убираемся дома, ходим в аптеки, за продуктами. Но, честно говоря, самая важная потребность у ветеранов - это живое человеческое общение", - сказала Амельчинкова.

Движение объединяет свыше 190 тыс. волонтеров по всей стране, в каждом субъекте России.