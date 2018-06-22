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Свыше 20 тыс. ветеранов ежегодно получают помощь от организации "Волонтеры Победы"

Общество
22 июня, 15:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Волонтеры приходят к ветеранам домой, помогают им убираться, ходить в аптеку и за продуктами

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Свыше 20 тыс. ветеранов ежегодно получают помощь от Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" .

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Об этом журналистам сказала руководитель движения Ольга Амельчинкова на пресс-конференции посвященной Дню памяти и скорби.

"Мы помогаем ветеранам, причем мы делаем это круглый год. Ежегодно мы помогаем порядка 20 тыс. ветеранам. Это совершенная разная деятельность - мы приходим к ним домой, убираемся дома, ходим в аптеки, за продуктами. Но, честно говоря, самая важная потребность у ветеранов - это живое человеческое общение", - сказала Амельчинкова.

Движение объединяет свыше 190 тыс. волонтеров по всей стране, в каждом субъекте России.

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