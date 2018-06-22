Аргентинский болельщик извинился за непристойную шутку с россиянкой на ЧМ

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 июня. /ТАСС/. Аргентинец Нестор Фернандо Пенови, лишившийся права посещать матчи чемпионата мира по футболу в России из-за непристойной шутки с россиянкой, в пятницу извинился за свое поведение.

"Я прощу прощения у всех, у этой девушки, - сказал он журналистам в международном аэропорту Буэнос-Айреса. - Мне 47 лет, я никогда не делал подобного, я ошибся, я сделал глупость".

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой Пенови просит русскую девушку повторить за ним непристойную фразу на испанском языке. Ролик вызвал широкий резонанс и массовое осуждение в Аргентине. Посольство РФ в Буэнос-Айресе также выразило возмущение в связи с непристойной выходкой туриста и призвало его принести публичные извинения.

Аргентинские власти попросили лишить Пенови права посещать матчи ЧМ. По их данным, паспорт болельщика Fan ID аргентинца был отозван.