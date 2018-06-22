В России выпустили мобильное приложение к проекту "Место Памяти"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Социальный проект "Место Памяти", направленный на сохранение мест воинской славы, стал доступен для пользователей мобильных устройств. С помощью приложения они могут загружать фотографии и описания объектов в единую базу данных на сайте местопамяти.рф, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского военно-исторического общества (РВИО).

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"Дело в том, что многие памятники, которые были установлены после 1945 года, с течением времени пришли, нельзя сказать, что в негодность, но возникла актуальная проблема их капитального ремонта, либо замены. Работая над установкой памятника Советскому солдату в местах братских захоронений и неблагоустроенных мемориалов в регионах, мы пришли к выводу, что в России нет единого реестра, связанного с памятными местами Великой Отечественной войны. По разным подсчетам на территории страны существует до 100 тыс. таких мест памяти. Учет ведется местными органами власти и министерством обороны, но далеко не всегда известно реальное состояние дел того или иного объекта", - отметил исполнительный директор РВИО Владислав Кононов.

Пройдя процедуру регистрации в приложении, пользователи могут добавить и поставить оценку объекту, описать его и прикрепить фотографии. По замыслу разработчиков, такой "народный мониторинг" станет стимулом для местных властей к содержанию памятников в надлежащем состоянии. Приложение доступно для мобильных устройств на платформах Android и iOS, его можно бесплатно скачать в AppStore и Play Market.

"Кроме мониторинга состояния памятников и мемориалов, проект позволит активистам обмениваться информацией и координироваться для проведения мероприятий - будь то субботник, благоустройство территории, возложение цветов или поздравление ветеранов. Как и в привычных социальных сетях, здесь можно размещать фотоальбомы с мероприятий и делиться новостями", - добавили в пресс-службе РВИО

"Место Памяти"- федеральный социальный патриотический проект, направленный на выявление, сохранение и поддержание в достойном состоянии объектов военно-исторического наследия и мест воинской славы (памятники, монументы, мемориальные доски, вечные огни, братские и одиночные захоронения). Для этого создан интернет-портал с интерактивной картой, на которой любой житель России может отметить мемориалы и места памяти, в том числе и забытые. Проект реализуется совместными усилиями Российского военно- исторического общества и Всероссийской общественной организации "Волонтеры Победы".