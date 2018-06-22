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Bloomberg: в провинции Хайнань туристам откроют доступ к зарубежным соцсетям

Общество
22 июня, 16:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

В частности, иностранцы получат доступ к YouTube, Facebook и Twitter

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ТАСС, 22 июня. Власти курортной провинции Хайнань на юге Китая разблокируют доступ к популярным зарубежным интернет-ресурсам для иностранных граждан. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg.

"В двух важных туристических городах Хайкоу и Санья мы планируем создать зону иностранного туризма, основанную на опыте Бангкока, испанской Пальма-де-Майорка и других городов", - приводит агентство заявление местной администрации. В частности, иностранцам откроют доступ к видеохостингу YouTube, соцсетям Facebook и Twitter.

В 2003 году по всему Китаю (за исключением Гонконга и Макао) была запущена система фильтрации и контроля интернета "Золотой щит". Эта система ограничивает доступ к ряду зарубежных сайтов и программ.

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