Bloomberg: в провинции Хайнань туристам откроют доступ к зарубежным соцсетям

ТАСС, 22 июня. Власти курортной провинции Хайнань на юге Китая разблокируют доступ к популярным зарубежным интернет-ресурсам для иностранных граждан. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg.

"В двух важных туристических городах Хайкоу и Санья мы планируем создать зону иностранного туризма, основанную на опыте Бангкока, испанской Пальма-де-Майорка и других городов", - приводит агентство заявление местной администрации. В частности, иностранцам откроют доступ к видеохостингу YouTube, соцсетям Facebook и Twitter.

В 2003 году по всему Китаю (за исключением Гонконга и Макао) была запущена система фильтрации и контроля интернета "Золотой щит". Эта система ограничивает доступ к ряду зарубежных сайтов и программ.