В Новгородской области зарегистрировали первый территориальный бренд "Старорусский"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Территориальный бренд "Старорусский", где с 2011 года создается туристический кластер с одноименным названием, зарегистрировали в Новгородской области в рамках соглашения о сотрудничестве с Роспатентом. Об этом в пятницу сообщила персс-служба правительства Новгородской области.

По данным пресс-службы, в декабре 2017 года районная администрация подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию словесного знака "Старорусский" по 13 классам международной классификации товаров и услуг, восемь из них получили регистрацию.

"Старорусский район стал первым в России регионом, который представил на Совет по интеллектуальной собственности при Совете Федерации ФС РФ свой бренд и получил высшие оценки", - говорится в сообщении.

Власти региона надеются, что создание территориального бренда позволит привлечь новых туристов и увеличит привлечение средств на развитие туристической инфраструктуры. Полномочия по управлению брендом планируется передать межотраслевой ассоциации товаропроизводителей "Агентство развития старорусской дестинации". Часть вырученных средств от использования бренда направят в местный бюджет, а другую - на продвижение территории и правовую защиту бренда.

В Старой Руссе расположено множество памятников истории и культуры. Среди них известны ансамбль Спасо-Преображенского монастыря (XII век), Георгиевская церковь (XV век), Церковь великомученика Мины (XIV век), памятник пехотинцам Вильманстрандского полка и другие. Старая Русса находится на втором месте после Новгорода по количеству найденных берестяных грамот.

В Новгородской области с 2011 года создается туристический кластер "Старорусский". Планируется, что он будет полностью будет готов до конца текущего года.