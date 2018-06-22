Болельщики ЧМ приняли участие в мероприятиях в День памяти и скорби в Казани

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Иностранные болельщики посетили в Казани церемонию возложения цветов в День памяти и скорби. Об этом ТАСС сообщил руководитель движения "Волонтеры Победы" Александр Жаринов.

В Казани в Парке Победы цветы к вечному огню возложили несколько сотен человек: чиновники, ветераны, представители молодежных организаций и военные.

"Они [болельщики] не возлагали цветы, но были на мероприятии. Около 12 человек", - рассказал Жаринов.

В другом мемориальной месте Казани - у памятника Неизвестному солдату корреспондент ТАСС встретил группу колумбийских болельщиков. Вильям и Елизавета Арвелайс пришли сюда в этот день с друзьями.

"Нам нравится в Казани все. Нравятся люди и город. Решили сегодня побывать и здесь", - рассказали колумбийцы.

В ночь на 22 июня 1941 года немецко-фашистские войска перешли границу Советского Союза, Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней. Общие безвозвратные потери СССР составили около 27 млн человек, из которых 18 млн приходилось на гражданское население, а около 8,7 млн - на Вооруженные силы. В концлагерях были убиты и замучены 4 млн советских граждан, в плену погибли более 2 млн из 4,5 млн советских военнослужащих. 22 июня было объявлено Днем памяти и скорби в 1996 году.