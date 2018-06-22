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Деревня Веркола Архангельской области войдет в список самых красивых деревень России

Общество
22 июня, 16:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

От региона в этот список уже входят Ошевенский Погост Каргопольского района, Кимжа и Кильца Мезенского района

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Веркола станет четвертой деревней Архангельской области, которая станет членом ассоциации "Самые красивые деревни России". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства Архангельской области.

"8 июля 2018 года состоится инаугурация деревни Веркола Пинежского района в качестве члена ассоциации "Самые красивые деревни России", - говорится в сообщении.

В ассоциацию от Архангельской области уже входят Ошевенский Погост Каргопольского района, Кимжа и Кильца Мезенского района.

По данным пресс-службы, 8 июля в рамках торжественной церемонии будет подписано соглашение между ассоциацией "Самые красивые деревни России", главами района и сельского муниципалитета Верколы, а также установлен специальный дорожно-информационный знак.

Веркола - одно из привлекательнейших мест Пинежья. В этой деревне родился и вырос известный русский писатель Федор Абрамов. Веркола стала прообразом села Пекашино в тетралогии "Братья и сестры".

Этот материал также опубликован в разделе "Добрости" – совместной рубрике с общероссийским социальным проектом "Жить", призванным поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

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