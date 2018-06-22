Росгвардия провела патриотическую акцию "Свеча памяти" в День памяти и скорби

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Сотрудники и военнослужащие Росгвардии почтили память погибших в Великой Отечественной войне, проведя патриотическую акцию "Свеча памяти". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

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"В этом году проект приобрел всероссийский масштаб. Во всех регионах страны военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии Российской Федерации зажгли свечи в память о героях, которые погибли за нашу Родину. В этом году по инициативе руководства ведомства и его территориальных органов в различных регионах России проведены десятки таких акций. Ключевыми из них стали "Вахта памяти. Сыны великой Победы", "Бессмертный полк Росгвардии", "Долг памяти" и другие", - сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, на учете в общественных организациях Росгвардии состоят 644 ветерана Великой Отечественной войны. Среди них Герои Советского Союза Алексей Прохорович Волошин, Михаил Владимирович Ашик, Михаил Иванович Исаков.

"Традиция чествовать ветеранов является тем стержнем, который объединяет военнослужащих и сотрудников Росгвардии - современных защитников Отечества, и переходит как святой долг памяти к следующим поколениям наследников Великой Победы. Участие Росгвардии во всероссийской акции "Свеча памяти" продолжилось в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе", - заключили в пресс-службе.