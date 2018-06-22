Российские дипломаты возложили цветы к "Бронзовому солдату" на военном кладбище Таллина

ТАЛЛИН, 22 июня. /ТАСС/. Сотрудники посольства России в Эстонии почтили память погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу сообщило российское дипломатическое ведомство.

СПЕЦПРОЕКТ 1418 дней: что нужно помнить о Великой Отечественной войне О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

"22 июня в День памяти и скорби по погибшим во время Великой Отечественной войны посол России в Эстонии А. М. Петров и сотрудники посольства возложили цветы к памятнику воину-освободителю ("Бронзовому солдату" - прим. ТАСС) на военном кладбище Таллина", - говорится в сообщении посольства.

По его информации, в церемонии также приняли участие представители ветеранских объединений, организаций российских соотечественников и молодежные активисты.

22 июня в России ежегодно отмечается День памяти и скорби. В этот день в 1941 году войска нацистской Германии без объявления войны напали на СССР. Началась Великая Отечественная война, длившаяся 1418 дней и ночей и унесшая миллионы жизней.