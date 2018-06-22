День памяти и скорби в ПФО отмечают шествиями со свечами и письмами ветеранам

ТАСС, 22 июня. Шествия с зажжением свечей, открытие памятника, концерты, выставки и демонстрации документальных фильмов проходят в регионах Приволжского федерального округа в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби, передают корреспонденты ТАСС.

Ровно 77 лет назад 22 июня 1941 года германские войска перешли границу СССР и атаковали советские города.

В 1996 году 22 июня было объявлено Днем памяти и скорби.

Скорбная дата

Вечером в четверг в Оренбурге 7,5 тыс. человек пришли на проспект Победы в память о годовщине начала Великой Отечественной войны и зажгли свои свечи от лампады, доставленной специальным кортежем. Колонна прошла к мемориальному комплексу, где горожане установили тыс.и зажженных свечей на постамент Вечного огня.

"22 июня 1941 года - это страшная, скорбная дата для каждого человека. Война коснулась каждой семьи. И сохранить память о подвиге наших отцов, дедов и прадедов - наш священный долг. Именно поэтому сегодня мы зажигаем свечи и вспоминаем тех, кто погиб за нашу свободу ", - сказал первый зампредседателя правительства области Серей Балыкин, присутствовавший на мероприятии.

Всего, по данным пресс-службы регионального правительства, из Оренбуржья на фронт ушло 411 тыс. бойцов. Более 185 тыс. погибли на полях сражений.

В пятницу на территории Оренбургского областного оздоровительного центра детей и молодежи "Янтарь" открылся мемориал "Имена из солдатских медальонов". Он увековечил имена 300 жителей области, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, которые были установлены бойцами поисковых объединений России и ближнего зарубежья. Центральным образом памятника стали летящие журавли как символ памяти о погибших солдатах. На мемориале высечены имена павших воинов, предполагается, что по мере установления новых имен список будет дополняться.

Ночные акции

В Ижевске акция памяти началась у Монумента боевой и трудовой славы сынов и дочерей Удмуртии в 03:00 мск с возложения цветов. По данным Центрального архива министерства обороны РФ, более 380 тыс. бойцов из Удмуртии ушли на фронт, не вернулись с войны свыше 140 тыс. человек. 105 уроженцев Удмуртии стали Героями Советского Союза. В пятницу днем в Ижевске будет работать "полевой концерт", где все желающие смогут выступить у свободного микрофона, прочитать стихи, прозу, исполнить песню, представить художественный номер.

В Саратове главное мероприятие началось в 04:00 мск в Парке Победы. Участникам акции продемонстрировали фрагмент вальса выпускников 1941 года, запись добровольцев на фронт и сцену прощания с солдатами, а также фрагмент боя от членов клуба реконструкции. Мероприятие продолжил митинг, после чего у Вечного огня лампадами со свечами была выложена надпись "Мы помним 41-45".

Акция "Свеча памяти" в 04:00 по московскому времени прошла в Нижнем Новгороде, который в эти дни принимает чемпионат мира по футболу. Журналисты и волонтеры городского пресс-центра, открытого в рамках турнира, отправили письма проживающим в Москве ветеранам войны, которые будут отмечать свой день рождения в ближайшие дни. Поздравительные открытки получат Михаил Бобров 1923 года рождения, который во время войны занимался маркировкой стратегических сооружений, и участница Сталинградской битвы Анна Зонова 1925 года рождения.

Траурные митинги

В пятницу утром в Башкирии цветы к памятнику Александру Матросову возложил глава республики Рустэм Хамитов. Здесь же состоялась передача родственникам личных вещей и медальонов красноармейцев, уроженцев Башкортостана Зинната Валиуллина и Петра Рассказова, погибших 9 мая 1942 года в бою у деревни Старое Рамушево Новгородской области.

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"Мы сегодня отдаем дань памяти всем, кто сложил головы на полях сражений, кто вернулся домой изувеченным, раненым, тем, кто трудился в тылу, создавал все условия для Победы 1945 года. Мы искренне признательны ветеранам, тем, кто на своих плечах вынес тяготы войны, кто многое сделал для общей Победы. Вечная память погибшим, вечная слава тем, кто принес Победу домой, на нашу Родину", - сказал Хамитов.

Траурный митинг по случаю Дня памяти и скорби также состоялся в Пензе. В часовне Михаила Архистратига у Монумента воинской и трудовой доблести прошла панихида по погибшим. Память воинов, тружеников тыла, невинных жертв из числа мирного населения у Вечного огня почтили минутой молчания.

Солдатские медальоны

Мероприятия в День памяти и скорби в регионах Приволжского федерального округа будут продолжаться весь день. В Саранске в Музее военного и трудового подвига родственникам солдат, погибших в годы Великой Отечественной, вручат медальоны, найденные на полях сражений, сообщил ТАСС директор музея Николай Кручинкин.

"Сегодня мы вручим два солдатских медальона, которые поисковики обнаружили в Калужской области в 1999 году. Прочитать вложенные в них записки с именами и фамилиями солдат, местом их рождения, удалось только недавно, благодаря компьютерным технологиям. В этом нам помогли коллеги из Белоруссии", - отметил собеседник агентства. По его словам, за минувшую зиму поисковикам удалось расшифровать более 10 записок из медальонов - они были отправлены в Иркутскую и Воронежскую области, Бурятию.

Вечером в пятницу в Ульяновске покажут документальный фильм "Наша общая Победа", подготовленный съемочной группой Симбирской епархии. В съемках приняли участие местные ветераны Великой Отечественной войны и воспитанники воскресных школ. После открытых показов диски с записью фильма будут переданы в учебные заведения Ульяновска.

Жители Чебоксар вечером 22 июня присоединятся к всероссийской патриотической акции "Свеча памяти", которая пройдет в мемориальном комплексе "Победа". В библиотеках и пришкольных лагерях города пройдут часы истории, выставки и вечера памяти.