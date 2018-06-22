Amnesty International: коалиция ограничивает поставки в Йемен товаров первой необходимости

ТАСС, 22 июня. Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, блокирует поставки в Йемен товаров первой необходимости и ставит тем самым под угрозу жизни миллионов гражданских лиц. Об этом сообщается в опубликованном в пятницу докладе правозащитной организации Amnesty International.

По ее данным, ограничительные меры, как и тот факт, что представители мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) препятствуют распределению гуманитарной помощи внутри страны, усугубляют гуманитарный кризис в Йемене. Также в правозащитной организации отмечают, что такие действия нарушают международное право.

"Эти ограничения имеют все более серьезные последствия для гражданских лиц, миллионы которых находятся на грани голода и нуждаются в гуманитарной помощи. Этот искусственно созданный гуманитарный кризис нельзя игнорировать. Мир должен перестать смотреть в другую сторону, в то время как жизнь медленно задыхается в Йемене", - приводятся в докладе слова директора отдела исследований Ближнего Востока Amnesty International Линн Маалуф.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами, причем в наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года аравийской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Аравийская коалиция объявила 14 июня нынешнего года о начале операции "Золотая победа" по освобождению города-порта Ходейда на западном побережье Йемена. В командовании заявили, что окажут поддержку йеменской армии в ответ на запрос законного правительства республики. В кампании задействованы отряды народного ополчения Йемена, а также пехота, флот и авиация альянса.