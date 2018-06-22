Останки около 3 тыс. красноармейцев за два года нашли поисковики в регионах Центра России

ТАСС, 22 июня. Поисковые отряды регионов Центрального федерального округа подводят итоги поисковых работ, которые продолжались с осени 2017 года по май-июнь 2018 года. За этот период, например, в Смоленской области найдены останки 1,2 тыс. воинов, в Тверской области - свыше 1,3 тыс. красноармейцев, которых 22 июня торжественно перезахоронили в городе Ржеве.

В некоторых областях Центральной России поисковая работа еще продолжается. Например, под Тулой найдено захоронение не менее 140 красноармейцев, погибших в декабре 1941 года.

Итоги и новые факты

На Мемориальном кладбище в городе воинской славы Ржеве Тверской области 22 июня состоялась торжественная церемония захоронения 1381 погибшего красноармейца, чьи останки были обнаружены при проведении поисковых работ в Ржевском районе. "Учитывая, что на территории области проходили одни из самых кровопролитных сражений, поисковая работа в регионе будет продолжаться еще не менее 10 лет", - передает пресс-служба слова губернатора региона Игоря Рудени.

Более 20 экспедиций, в которых были задействованы свыше тысячи человек, с ноября 2017 года по май 2018 года проведено в Смоленской области. Поисковиками подняты останки порядка 1,2 тыс. погибших воинов, найдено более 100 солдатских медальонов, наград и именных вещей, установлено 56 имен погибших.

В Курской области торжественно перезахоронены 134 советских воина, найденные поисковиками в 2017-2018 годах. Но работы на местах боев продолжаются, например, в районе села Теплое Поныровского района, где проходил один из участков Курской битвы, подняты останки шести советских солдат. На экспертизу отправили два солдатских медальона и один документ, имена двух погибших установлены.

Накануне Дня памяти и скорби останки трех членов экипажа самолета ДБ-3а 53-го дальнебомбардировочного авиационного полка 40-й авиационной дивизии торжественно перезахоронили в селе Большое Коровино Рязанской области. Самолет потерпел крушение 17 октября 1941 года. Вице-губернатор региона Игорь Греков выразил признательность поисковикам за их труд и отметил, что "эта работа очень важна, как для более глубокого изучения истории Великой Отечественной войны, так и с точки зрения патриотического воспитания".

Захоронение не менее 140 красноармейцев в июне нашли члены поискового отряда "Штурм" в Киреевском районе Тульской области. Установлено, что погибшие солдаты служили в третьем батальоне 322-й стрелковой дивизии, которая формировалась в Нижнем Новгороде. "В декабре 1941 года батальон проходил через деревню Криволучье. Немцы устроили танковую засаду, и батальон был полностью уничтожен буквально за полчаса, об этом есть свидетельства очевидцев", - рассказал ТАСС командир поискового отряда Михаил Булдаков.

Найти родственников погибших красноармейцев самостоятельно поисковикам удается далеко не всегда. Так, в мае 2018 года в районе города Болхова Орловской области был обнаружен медальон рядового Ивана Сорокина. За помощью искатели обратились в региональное Следственное управления СК РФ. Родных красноармейца разыскали в Челябинской области, его внук и правнук приезжали на церемонию перезахоронения.

Международное сотрудничество

Более 70 поисковиков из России, Латвии и Белоруссии в середине июня приняли участие в межрегиональном семинаре-практикуме организаторов авиапоиска "Небо Родины". За три дня в Смоленской области обследовали 11 мест вынужденных посадок и катастроф данных советских военных самолетов, в том числе две точки гибели летчиков обнаружены впервые. "По информации от жителей поселка Карманово обнаружили два места крушений Ил-2, на которых погибли оба пилота. Удалось найти бронелист с номером одного самолета", - сказали в "Поисковом движении России".

Всего за время полевых работ удалось найти несколько десятков фрагментов советских самолетов. На берегу Яузы обнаружили обломки крыльев, створка шасси, с заводским номером самолета №1878307, на котором 10 августа 1942 года был сбит старший сержант летчик Павел Петрович Перов, он выжил.

Также исследовали район падения самолета Ил-2, потерпевшего крушение 5 августа 1942 года. Летчик - командир эскадрильи 784-го штурмового авиационного полка 232-й штурмовой авиационной дивизии Алексей Алексеевич Карназеев с боевого задания не вернулся. "Есть свидетельства, что он был похоронен самими немцами на месте крушения самолета", - пояснили в организации.

Обломки самолета Як-9Т нашли члены поискового отряда "Рубеж" в Курской области. После того, как определили номера двигателя и 37-мм пушки, эксперты смогли установить личность летчика - Анатолий Алексеевич Платонов 1923 г.р. из Пуховицкого района Московской области. Поиски останков продолжат в поле, которое принадлежит одному из агарных предприятий, после уборки урожая.

При поддержке региональных властей

В 2018 году на поддержку поискового движения в Тверской области направлено почти 7 млн рублей из регионального бюджета, средства получат шесть поисковых организаций. Также часть финансирования пойдет на организацию с 1 по 14 сентября 2018 года Международной поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт", которая станет самой масштабной в Тверской области. Ее проведение также поддержано Российским военно-историческим обществом.

"В этом году еще идет прием заявок от поисковиков со всего мира. Уже точно известно, что будут представлены отряды из разных стран", - сказали ТАСС в пресс-службе правительства.

На этот год запланировано проведение 121 поисковой экспедиции в 16 "боевых" районах Тверской области. В городе Ржеве в 2017 году было построено первое в стране хранилище для останков воинов, рассчитанное на 1,5 тыс. контейнеров. Еще два таких в 2018 году объекта планируют возвести в Бельском и Зубцовском районах.

К поисковому движению в Смоленской области власти планируют привлечь как можно больше общественных организаций и молодежи. "Любая "Вахта Памяти" - это комплекс мероприятий, который имеет не только практический, но и социальный эффект", - рассказала ТАСС руководитель "Вахты Памяти" на территории Смоленского региона, депутат областной Думы Нина Куликовских.

По словам собеседницы агентства, в настоящее время ведутся переговоры со Смоленской местной организацией "Всероссийского общества слепых". "Ожидается, что ее представители совместно с сопровождающими лицами и кураторами-поисковиками впервые примут участие в "Вахте Памяти" в Темкинском районе в августе нынешнего года", - уточнила Куликовских.