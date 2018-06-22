Бомбардировщик Великой Отечественной войны Пе-2 восстановят в Казани

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Легендарный самолет Великой Отечественной войны - бомбардировщик Пе-2 восстановят в Казани из деталей, собранных на местах боев. Об этом в пятницу журналистам сообщил руководитель молодежной организации "Объединение "Отечество" Илья Прокофьев.

"Один из самых крупных наших проектов - работа по восстановлению легендарного Пе-2. За прошедший года работали в местах обнаружения 11 самолетов, доставлены [в Казань] фрагменты, которые удалось поднять из болот и озер. Еще год планируем собирать фрагменты, эвакуируем их в Казань", - сказал Прокофьев.

Он отметил, что работа может быть завершена в 2021 году. По словам Прокофьева, в годы войны Казань была основным центром производства Пе-2, здесь было изготовлено 10,5 тыс. из общего количества этих бомбардировщиков в 11,5 тыс. единиц.

Пе-2 - советский пикирующий бомбардировщик времен Великой Отечественной войны конструкции Владимира Петлякова. Машина была основным фронтовым бомбардировщиком советских ВВС того времени. Это был самый массовый бомбардировщик во время войны.