Корейскую больницу откроют в медкластере "Сколково"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Корейская больница будет открыта в скором времени на территории Московского международного медицинского кластера "Сколково". Об этом заявил в пятницу президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в Москве на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным, трансляцию которой вел телеканал "Россия 24".

"Расширяя сотрудничество в сфере здравоохранения и медицины, мы будем укреплять здоровье и общее благосостояние граждан. Скоро в Москве в специальной международной медицинской зоне "Сколково" откроется корейская больница, - сказал он. - Ожидаю активную роль в развитии сотрудничества в этой сфере профессионалов двух стран, специалистов по лечению раковых, сердечно-сосудистых заболеваний, а также заболеваний нервной системы".

По словам президента, в ближайшее время также начнется сотрудничество двух стран в сфере медицины будущего.