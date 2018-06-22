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Корейскую больницу откроют в медкластере "Сколково"

Общество
22 июня, 17:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

В ближайшее время также начнется сотрудничество Москвы и Сеула в сфере медицины будущего

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Корейская больница будет открыта в скором времени на территории Московского международного медицинского кластера "Сколково". Об этом заявил в пятницу президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в Москве на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным, трансляцию которой вел телеканал "Россия 24".

"Расширяя сотрудничество в сфере здравоохранения и медицины, мы будем укреплять здоровье и общее благосостояние граждан. Скоро в Москве в специальной международной медицинской зоне "Сколково" откроется корейская больница, - сказал он. - Ожидаю активную роль в развитии сотрудничества в этой сфере профессионалов двух стран, специалистов по лечению раковых, сердечно-сосудистых заболеваний, а также заболеваний нервной системы".

По словам президента, в ближайшее время также начнется сотрудничество двух стран в сфере медицины будущего.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Путин, Владимир Владимирович
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