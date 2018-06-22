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Английский болельщик после приезда в Казань на ЧМ захотел остаться и найти работу

Общество
22 июня, 17:15 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 22, июня. /ТАСС

В Госкомитете республики отметили, что в ведомстве всегда рады неподдельному интересу к Татарстану и у них "есть много работы для увлеченных и трудолюбивых людей"

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Джастин Уоллей

Джастин Уоллей

© Страница Джастина Уоллея в Twitter

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Английский болельщик Джастин Уоллей, приехавший в Казань на чемпионат мира по футболу, захотел остаться здесь жить и найти работу в сфере туризма. Председатель Госкомитета Татарстана по туризму пригласил болельщика на личную встречу, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"В Twitter набирает популярность сообщение, размещенное в аккаунте англичанина Джастина Уоллея. Болельщик приехал на чемпионат мира по футболу в Казань и остался настолько впечатлен городом, что теперь он хочет жить здесь и найти работу в сфере туризма. В своем аккаунте Джастин с удовольствием делится впечатлениями о Татарстане, и, кажется, что ему нравится абсолютно все: англичанин хвалит местную еду, особенно фастфуд с национальным колоритом, пабы, зону фестиваля болельщиков, город и поезд, на котором он сюда добрался, кстати, бесплатно. Такое отношение гостя не осталось без внимания: его энтузиазм был отмечен Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму и теперь Джастин приглашен на личную встречу с председателем комитета Сергеем Ивановым", - говорится в сообщении.

В Госкомитете отметили, что в ведомстве всегда рады неподдельному интересу к Татарстану, и у них "есть много работы для увлеченных и трудолюбивых людей".

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах. В Казани прошли матчи Франция - Австралия (2:1) и Иран - Испания (0:1), а также на "Казань-Арене" пройдут встречи Польша - Колумбия (24 июня), Южная Корея - Германия (27 июня). Кроме того, в городе пройдет один матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).

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