Специалисты-инженеры при переезде в Калининград получат дополнительную поддержку

КАЛИНИНГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Власти Калининградской области намерены предоставлять привилегии квалифицированным инженерным кадрам при их переезде на постоянную работу в самый западный российский регион, сообщает в пятницу пресс-служба регионального правительства.

О намерении властей создать дополнительные условия для привлечения инженеров в регион рассказал министр по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли области Дмитрий Кусков на встрече с руководством российского представительства швейцарской компания АВВ, которая разместит в регионе инжиниринговый центр. Как сообщал ранее ТАСС, соглашение об этом между правительством области и АВВ подписали в рамках ПЭМФ-2018.

"На первом этапе реализации проекта АВВ планирует укомплектовать штат центра 50 сотрудниками инженерных специальностей, а через два года увеличить количество персонала до ста человек. Приоритет при рекрутинге будет отдаваться калининградским специалистам со знанием иностранного языка для использования их компетенций в проектах, ориентированных на Россию. Однако уже сейчас компания заявляет о необходимости привлечения специалистов отрасли и из других регионов", - сказал Кусков.

По его словам, такие специалисты смогут воспользоваться областной программой по содействию при переезде из других регионов России. Кроме того, они смогут рассчитывать на льготные условия предоставления ипотеки, которые сегодня закреплены в областном законодательстве для квалифицированных медицинских и педагогических кадров.

Губернатор Калининградской области ранее отмечал, что власти поддерживают трудовых мигрантов, которые нужны экономике региона. "Мы разработали несколько кадровых программ, в том числе ипотечные, именно для тех специалистов, которые нам нужны. Мы им будем полностью закрывать затраты на переезд, способствуя активной миграционной политике", - говорил он.

Эффективность такого рода мер стимулирования кадров, по оценкам властей, уже получила подтверждение в сфере медицины. Областная программа привлечения медиков, которая включает в себя меры социальной поддержки, финансового стимулирования и решения жилищного вопроса позволила снизить дефицит кадров в медицинских организациях, оказывающих первичную помощь. В пятилетних планах - окончательно закрыть существующую нехватку таких специалистов, а это более 300 человек, при этом область также рассчитывает на подготовку собственных кадров на базе медицинского института Балтийского федерального университета им. Канта.