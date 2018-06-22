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Кубанские онкологи впервые восстановили пациенту нос из ребра

Общество
22 июня, 17:54 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 22, июня. /ТАСС

Реконструкция лица длилась более шести часов

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© Сергей Красноухов/ТАСС, архив

КРАСНОДАР, 22 июня. /ТАСС/. Врачи Краснодарского края впервые восстановили пациенту нос, пораженный раковой опухолью, из фрагмента его ребра и предплечья. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба краевого минздрава.

"По данным 3D-КТ-моделирования изготовили макет носа. По этому шаблону был осуществлен забор фрагмента ребра и предплечья пациента на питающих сосудах, затем моделирование нового носа. Питающие сосуды комплекса тканей с использованием микрохирургической техники были соединены с сосудами лица и шеи", - говорится в сообщении.

Реконструкция лица длилась более шести часов, по истечении нескольких недель после операции пациент чувствует себя хорошо.

Пенсионер, 68-летний житель станицы Нижнебаканской в сентябре 2017 года пришел на День открытых дверей, который ежегодно проводится в онкодиспансерах края в рамках Европейской недели ранней диагностики опухолей головы и шеи. Врачи сразу определили злокачественное новообразование и предложили мужчине госпитализацию.

"Живу я давно один, а тут приехала дочь и услышала по телевизору, что можно без направлений и очередей показаться специалистам. Она заставила меня, и я пошел на прием, - вспоминает больной", - приводит пресс-служба слова пациента.

По данным пресс-службы, в Краснодарском крае такие операции еще не проводились, в мире их делают редко в силу многоэтапности.

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